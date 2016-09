ProSieben 01:10 bis 01:30 Comedyserie The Big Bang Theory 21 Sekunden USA 2010 16:9 HDTV Merken Die Jungs freuen sich auf eine Spezialausgabe von "Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes" mit ganzen 21 Sekunden zusätzlichem Filmmaterial im Kino. Die Mädels hingegen wollen einmal unter sich sein. An der Kinokasse aber stellen Sheldon, Leonard, Raj und Howard fest, dass es keine Karten mehr gibt. Sheldon kann es nicht fassen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver