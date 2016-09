ProSieben 01:35 bis 02:00 Comedyserie The Big Bang Theory Finger weg von meiner Schwester USA 2010 Dolby Digital HDTV Merken Als Rajs Schwester Priya nach Los Angeles kommt, wacht Raj mit Argusaugen darüber, dass seine Freunde, allen voran Howard, sie in Ruhe lassen. Dieser ist wütend über derartige Unterstellungen, ist er doch mit Bernadette zusammen. Was Raj nicht weiß: Leonard ist schwer an Priya interessiert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Aarti Mann (Priya Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver