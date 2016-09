ORF 2 23:35 bis 00:00 Unterhaltung Du KUNST mich Filmmusik A 2016 2016-09-19 02:35 Merken Aleksey Igudesman und sein Musikerkollege Hyung-ki Joo treffen sich zu einem gemütlichen Blockbuster-Filmeabend und träumen von einer Hollywood-Karriere als Filmkomponisten. Hyung-ki erzählt Aleksey von seinem innigen Wunsch, sich in Amerika als gefeierter Filmkomponist einen Namen zu machen und bittet Aleksey, ihm dabei behilflich zu sein. Als der amerikanische Filmkomponist Hans Zimmer kurz darauf in Wien zu Besuch ist, lädt Aleksey ihn zu einem Get-together bei sich zu Hause ein. Der Plan: Hyung-ki und Aleksey wollen Hans mit innovativen Musicscore-Kompositionen beeindrucken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aleksey Igudesman Gäste: Gäste: Hyung-ki Joo Originaltitel: Du KUNST mich