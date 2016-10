ZDF 10:30 bis 11:15 Krimiserie Notruf Hafenkante Folge: 7 Alles hat seine Zeit D 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Die beiden Streifenpolizisten Nils Meermann und Melanie Hansen werden von beunruhigten Nachbarn zu einer Garage gerufen, aus der seit längerer Zeit Motorgeräusche dringen. Als sie das Tor aufbrechen, finden sie das ältere Ehepaar Wolters bei laufendem Motor in ihrem Wagen. Während für Frau Wolters jede Hilfe zu spät kommt, kann ihr Mann lebend aus dem Auto geborgen werden. Die herbeigerufene Notärztin Dr. Anna Jacobi stellt jedoch fest, dass Frau Wolters bereits seit einigen Stunden tot ist. Was ist wirklich geschehen? Hat der alte Herr Wolters seine Frau umgebracht und danach versucht, sich das Leben zu nehmen? Zur gleichen Zeit begegnet die Kollegin Franzi Jung der jungen Mutter Denise und deren Baby. Denises Verhalten und der Umgang mit dem Baby kommen Franzi merkwürdig vor. Sie vermutet, dass sie gerade Zeugin einer Kindesentführung geworden ist. Doch ihr Kollege Boje Thomforde teilt ihren Verdacht nicht und hat auch gerade ganz andere Sorgen: Er musste seinen Vater festnehmen, nachdem dieser mit einem Anglerkollegen handfest aneinandergeraten ist. So beginnt Franzi, auf eigene Faust zu recherchieren und macht dabei eine Entdeckung, die auch Boje nicht mehr ignorieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Scharff (Nils Meermann) Marie-Lou Sellem (Dr. Anna Jacobi) Sanna Englund (Melanie Hansen) Frank Vockroth (Bernd "Boje" Thomforde) Rhea Harder-Vennewald (Franziska "Franzi" Jung) Peer Jäger (Martin Berger) Fabian Harloff (Philipp Haase) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Scarlett Kleint, Michael Illner Kamera: Oliver Sander Musik: Michael Soltau