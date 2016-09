France 2 01:05 bis 02:05 Sonstiges 21 jours... A l'aveugle F 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Alexandra Alévêque fait l'expérience de la cécité pendant 21 jours pour comprendre la réalité des non et mal-voyants. Tandis qu'elle se risque dans la rue et tatônne dans son appartement, les "miros", comme ils se surnomment eux-même, font découvrir les difficultés de leur univers. Gérard, père de famille devenu aveugle après une opération, peine à s'en sortir malgré le soutien de sa famille. Sandra, non-voyante depuis deux ans à la suite d'un accident de voiture, lutte pour apprendre les codes de sa nouvelle vie. Tous racontent un monde de solidarité et de petites victoires. In Google-Kalender eintragen Regie: Alexis Marant

