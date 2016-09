France 2 23:10 bis 00:55 Sonstiges Dans les yeux d'Olivier Précaires, la tête haute 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /DLYO. Selon le baromètre annuel du Secours populaire, 57% des Français déclarent avoir été sur le point de basculer dans la pauvreté à un moment de leur vie. Olivier Delacroix part à la rencontre de personnes qui luttent au quotidien pour conserver un équilibre précaire. Ils ont souvent un travail, un salaire mais parviennent tout juste à s'en sortir, à se loger décemment, à nourrir leurs enfants. Ils racontent leurs efforts permanents pour se maintenir à flot en conservant leur dignité. Ils évoquent leur découverte d'un mode de vie fait d'astuces et de système D, de mains tendues et de solidarité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olivier Delacroix