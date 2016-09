France 2 21:00 bis 23:10 Sonstiges Tout le monde joue avec la France Live 16:9 HDTV Merken Tout le monde joue avec la France propose aux téléspectateurs et aux six invités, réunis autour de Stéphane Bern et de Nagui, d'évaluer et d'améliorer leurs connaissances de l'Hexagone et de ses particularismes. Savent-ils que la France est le pays qui compte le plus de ronds-points - Qu'elle est riche de 40 000 châteaux - Qu'elle est un des rares pays à produire des oeufs marrons - Le jeu compte quatre manches, articulées autour de la vie quotidienne de la population, de l'artisanat et du folklore, de la géographie et de la gastronomie, un des atouts majeurs du pays. Qui saura faire preuve d'intuition et de logique - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui, Stéphane Bern