TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy Un coeur pour deux USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken George et Derek travaillent à présent ensemble, tout comme Meredith et Callie, qui font maintenant équipe. De son côté, Denny est toujours en attente d'un coeur. Chaque jour qui passe constitue un risque supplémentaire. A l'hôpital, une jeune femme, enceinte de plusieurs mois, meurt au cours d'une intervention. Les parents de la défunte font alors une demande inattendue au personnel soignant : ayant perdu leur fille, ils veulent en effet que le foetus, leur petit-enfant, soit maintenu vivant, coûte que coûte. La volonté de ce couple est la source de tensions très vives entre Derek et Addison. Quant à Finn, il s'occupe toujours de Doc, le chien de Meredith... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Katherine Heigl (Isobel Stevens) Jeffrey Dean Morgan (Denny Duquette) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Sara Ramirez (Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Daniel Minahan Drehbuch: Mark Wilding Musik: Danny Lux