TF1 01:35 bis 02:30 Sonstiges Les mystères de Laura Héritage lointain USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Un couple âgé est assassiné à son domicile. Les soupçons de Laura s'orientent d'abord vers le fils des victimes, puis vers le petit ami de celui-ci, un jeune Indien issu d'une très riche famille. En poursuivant l'enquête Meredith et Laura émettent l'hypothèse que le meurtrier est le frère du petit ami, et qu'il s'agit d'un crime d'honneur. Mais l'interrogatoire du frère et l'examen de l'arme du crime les ramènent vers un suspect plus anodin : un avocat qui s'était occupé du testament des victime. Par ailleurs, Laura et Jake reçoivent la visite d'une candidate pour le poste de nounou des enfants... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Max Jenkins (Max Carnegie) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Peter Jacobson (Russell) Colin Donnell (Daniel Mikorski) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Michael Fields Drehbuch: Bill Chais, Beth Armogida Musik: Joey Newman