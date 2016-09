TF1 23:55 bis 00:50 Sonstiges Les mystères de Laura Affaires croisées USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Laura et Jake enquêtent sur la mort du docteur Aidan Silverman, qui a été poussé devant un bus alors qu'il faisait son jogging. Mimi Silverman, la femme de la victime, leur explique qu'ils allaient partir vivre en Europe, parce que la Fifa venait d'engager son mari en tant que médecin en chef. L'avocate de la victime dit aux enquêteurs que Kurt Berhenson, le père biologique du fils de Mimi, était contre le départ de leur fils à l'étranger. L'équipe fait alors des recherches sur Berhenson et apprend qu'il fait partie de l'"Association pour la Renaissance des Hommes" un groupe d'hommes misogynes estimant que tous leurs problèmes viennent des femmes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Robert Klein (Leo Diamond) Neal Bledsoe (Tony Abbott) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Peter Werner Drehbuch: Dean Lopata, Nikhil S. Jayaram, Laura Putney, Margaret Easley