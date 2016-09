TF1 23:00 bis 23:55 Sonstiges Les mystères de Laura Otage USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Soupçonné d'être l'auteur du meurtre de son père, Jon Dunham fait sauter le laboratoire de Belle Reve et disparaît à cette occasion, pour réapparaître chez Laura, qu'il prend en otage en l'absence des enfants. Il affirme être innocent et veut lui faire avouer qu'elle est l'auteur de la machination qui l'a fait accuser. Laura essaie de le détromper et cherche avec lui qui peut être le coupable. Pendant ce temps, l'équipe poursuit l'enquête jusqu'à ce que Jake s'inquiète de l'absence de Laura. Grâce à une phrase sybilline transmise par Alicia, Jake devine la situation et décide d'intervenir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Jerry O'Connell (Jon Dunham) Callie Thorne (Captain Nancy Santiani) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Michael Smith Drehbuch: Marc Dube, Niceole R. Levy, Nikhil S. Jayaram Musik: Joey Newman