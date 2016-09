TF1 21:55 bis 23:00 Sonstiges La vengeance aux yeux clairs Catharsis F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken En fuite après avoir tiré sur son propre père, Joris n'a désormais plus qu'une obsession : se débarrasser d'Olivia. Quant à Etienne, tétraplégique et cloué dans un fauteuil roulant, il assiste à la destruction de sa famille, de son réseau et de tout ce qu'il a construit depuis des années. Dans ce contexte si particulier, Pénélope doit gérer les affaires courantes et avoue à Olivia qu'elle est bien plus que l'associée d'Etienne. En réalité, elle surveille ses faits et gestes pour le compte d'une institution financière très puissante. Elle propose à Olivia de travailler avec elle. Mais Olivia va découvrir que son alliée pourrait bien s'avérer sa pire ennemie... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laetitia Milot (Olivia Alessandri) Bernard Yerlès (Etienne Chevalier) Claire Borotra (Pénélope Desisle) Aurélien Wiik (Joris Chevalier) Lannick Gautry (Yann Legoff) Benoît Michel (Alexandre Chevalier) Lola Dewaere (Pauline Jordan) Regie: Franck Ollivier Drehbuch: Franck Ollivier