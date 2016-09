TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Ma meilleure amie USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sophia Allen, une jeune fille, est aussi douée pour les études et le piano que malhabile à se faire des amis. L'arrivée au lycée, en cours d'année scolaire, d'une nouvelle élève, Michelle, change sa vie. Les deux adolescentes sont bientôt les meilleures amies du monde, inséparables. Mais peu à peu, Michelle dévoile la face cachée de son caractère. Elle est jalouse, exclusive, instable. Quand le bureau de la mère de Sophia est retrouvé saccagé, Sophia décide de mener une enquête sur sa "meilleure amie". Elle découvre alors que Michelle est plus âgée qu'elle ne le prétend et qu'elle a séjourné en hôpital psychiatrique... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Luner (Ashley Allen) Kirsten Prout (Michelle) Sarah Grey (Sophia Allen) Nels Lennarson (Dylan Allen) Dominika Juillet (Hana) Alessandro Juliani (M. Clark) Nicole Muñoz (Allison) Originaltitel: The Wrong Girl Regie: Jason Bourque Drehbuch: Peter Sullivan Musik: Peter Allen