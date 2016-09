TF1 20:55 bis 23:15 Sonstiges Koh-Lanta Episode 6 F Stereo 16:9 HDTV Merken Certains aventuriers ont semé la zizanie au sein de leur équipe et les repères des naufragés sont sens dessus dessous. Au coeur de ces bouleversements, des amitiés naissantes pourraient bien renverser durablement les alliances. Mais cette semaine, pour les Sambor comme les Naga, l'émotion est au rendez-vous. L'Anneau d'or hante tous les insulaires, qui auront la grande surprise de participer à une épreuve totalement inédite, de quoi alimenter les ambitions et les espoirs de chacun. Plus le temps passe, plus les reclus voient d'un bon oeil les éventuelles défaillances de leurs concurrents. Les conditions de vie, toujours aussi difficiles, ne facilitent pas les choses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Brogniart