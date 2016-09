TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Mon mari a disparu ! USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sans nouvelles de son mari depuis deux jours, Rachel Wilson se décide à appeler la police sur les conseils de son amie, Jessica. Au début de l'enquête, les lieutenants Fergusson et Roper apprennent que Tye Wilson, professeur dans un lycée, est un enseignant modèle et dévoué, très apprécié et respecté par ses élèves et ses collègues. Il est décrit comme un homme charmant et extrêmement bien organisé. Depuis que sa femme a fait une dépression après une fausse couche, il a pris l'habitude de dresser une liste de tâches et de démarches précises qu'elle doit accomplir. Rachel confie aux enquêteurs qu'ils n'avaient aucun problème et formaient un couple parfait, mais les investigations révèlent que Tye Wilson entretenait une liaison depuis cinq ans. Sa maîtresse est enceinte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: April Bowlby (Rachel Wilson) Brody Hutzler (Tye Wilson) Virginia Williams (Jessica) Zachary Garred (le lieutenant Roper) Ryan Bittle (Dylan) Jimmy Deshler (Billy) Marcia Ann Burrs (DeeDee) Originaltitel: Marriage of Lies Regie: Danny J Boyle Drehbuch: Brian D Young, Matt Hamilton Kamera: Patrik Thelander Musik: Chris Forsgren