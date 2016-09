TF1 23:20 bis 00:15 Sonstiges Les experts Virée entre filles CDN, USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Finn, Morgan et Sara, parties pour un week-end entre filles, tombent en panne près de Larkston. Finn est sous le charme du mécanicien chargé de réparer leur voiture, Darryl. Lorsqu'il l'invite à sortir avec elle le soir même, elle accepte avec joie. Malheureusement, le rendez-vous romantique tourne au drame : Darryl sort un couteau et menace de la violer. En se défendant, Finn le poignarde. Mais le corps disparaît et elle est soupçonnée de meurtre. Morgan et Sara font ce qu'elles peuvent pour prouver son innocence. Elles découvrent ainsi que Darryl a violé et tué trois femmes. Au cours de l'enquête, Finn disparaît... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (DB Russell) Elisabeth Shue (Julie "Finn" Finlay) Jorja Fox (Sara Sidle) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Alec Smight Drehbuch: Melissa R Byer, Treena Hancock Musik: John M. Keane