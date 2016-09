TF1 13:45 bis 15:15 Sonstiges Joséphine, ange gardien La tête dans les étoiles F, B, CH 2001 Stereo 16:9 Merken Jérôme, 16 ans, vit avec son jeune frère et son père, Charles, sur le chantier naval où celui-ci travaille. Depuis la mort accidentelle de sa mère, l'adolescent accumule les échecs et se mure dans un mutisme désespérant. Son père, découragé, envisage de le retirer de l'école et de le prendre avec lui sur le chantier. Fort heureusement, Jérôme attire l'attention de Joséphine, l'ange gardien polyvalent, qui ne tarde pas à percer son secret. Sous ses dehors asociaux, l'adolescent cache des dons exceptionnels qui n'ont jamais été décelés ni, a fortiori, encouragés. En d'autres termes, le jeune homme est un authentique surdoué qui s'ignore... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Christian Rauth (Charles Brunet) Georges Du Fresne (Jérôme Brunet) Isabelle Habiague (Claire Madec) Laurent Olmedo (Martin) Hugo Florsheimer (Paulo Brunet) Lizzie Brocheré (Katia) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Denis Malleval Drehbuch: Jean-Paul Demure, Françoise Pasquini, Didier Lacoste, Lorraine Lévy Kamera: Bernard Cassan Musik: Didier Vasseur

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 370 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 13:00 bis 14:30

Seit 64 Min. Alpabfahrt Urnäsch

Dokumentation

3sat 13:15 bis 16:30

Seit 49 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 24 Min.