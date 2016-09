TF1 01:05 bis 02:00 Sonstiges Arrow La ligue des assassins USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Alors qu'Oliver tente de convaincre Sara de sortir de l'ombre et de révéler à sa famille qu'elle est en vie, la mystérieuse Ligue des assassins arrive en ville. La jeune femme confesse qu'elle est la cible de l'organisation, après avoir déserté ce groupe de criminels. Désormais repérée, sa famille est en danger. Commise d'office sur le dossier de Moira Queen, Laurel propose un marché pour lui éviter la peine de mort : la prison à perpétuité contre des aveux complets. La condamnée est bien tentée d'accepter pour éviter que de ses plus sombres secrets ne remontent à la surface... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Jake Coburn, Drew Z. Greenberg, Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg Musik: Blake Neely

