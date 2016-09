TF1 23:25 bis 00:20 Actionserie Arrow A la recherche de l'âme perdue USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Le jeune consultant politique Alex Davis rejoint le comité de campagne d'Oliver Queen pour sa candidature au poste de maire de Star City. Il conseille au candidat de couper les ponts avec la famille Lance pour éviter aux médias de s'intéresser à ses relations passées avec les deux s?urs. La femme blonde recherchée pour plusieurs meurtres n'est autre que Sara, dans un état second suite à sa résurrection dans le Puits de Lazare. Elle traque Thea et semble reliée à elle par une étrange connexion. Incapable de la raisonner, Oliver se résout à appeler à l'aide un ancien ami qui lui est redevable, John Constantine, un adepte de la magie sous toutes ses formes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John Badham Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Brian Ford Sullivan, Oscar Balderrama, Mort Weisin Musik: Blake Neely