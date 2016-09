TF1 22:35 bis 23:25 Krimiserie Blindspot Un couple de choc USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Un autre tatouage de Jane révèle un secret des Marshalls : une partie de la liste des témoins sous protection a été piratée et mise en vente sur le Dark web. Weller et Jane partent en infiltration, se faisant passer pour un couple de tueurs à gages. David décide d'agir secrètement en surveillant un point de contact pour criminels et commence une filature, ignorant qu'il est lui aussi filé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: David McWhirter Drehbuch: Martin Gero, Katherine Collins Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16