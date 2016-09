TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Une jeune mère en détresse USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Molly et Brad, jeune couple très amoureux, s'apprêtent à devenir parents. Mais après avoir mis au monde son enfant, Molly se sent épuisée et déprimée, maladroite et inutile. Son travail lui manque et peu à peu, elle se sent jalouse de sa meilleure amie, qu'elle soupçonne d'avoir pris sa place. Inquiet pour elle, Brad lui conseille de se rendre sur un site Internet, pensant qu'elle y trouvera de l'aide. Le conseil s'avère payant : Molly se fait une amie, Beth, jeune maman dynamique et serviable. Bientôt, les deux femmes sont inséparables. Molly est loin de se douter que la gentillesse de Beth cache de sombres desseins... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sara Rue (Beth) Dean Geyer (Brad) Ashley Bell (Molly) Alex Essoe (Susan) Harry Van Gorkum (Dr. Bob Everett) Chelsea O'Toole (Jan) Nicola Lambo (Lucy) Originaltitel: Dark Intentions Regie: Chris Sivertson Drehbuch: Chris Sivertson Musik: Mads Heldtberg