TF1 13:45 bis 15:10 Sonstiges Les feux de l'amour USA Stereo 16:9 HDTV Les aventures fictives des habitants de Genoa City. Les nombreux personnages de la série coexistent au sein de cette ville et la plupart d'entre eux se côtoient, car ils fréquentent les mêmes lieux publics et lieux de travail. Ils y vivent des situations d'amour, de haine et de déchirement, et évoluent au fil de chaque épisode entre mariages, divorces, liaisons, naissances, problèmes sociaux et professionnels. Schauspieler: Eric Braden (Victor) Melody Thomas Scott (Nikki) Peter Bergman (Jack) Jessica Collins (Avery) Kristoff St John (Neil) Angell Conwell (Leslie) Melissa Claire Egan (Chelsea) Originaltitel: The Young and the Restless