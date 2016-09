TF1 11:05 bis 11:50 Arztserie Grey's Anatomy Ce que patient veut... USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Addison s'occupe d'une femme, une catholique, mère de sept enfants. Elle découvre que le mari de cette femme refuse tout traitement contraceptif, quitte à avoir un huitième enfant. Derek, lui, soigne une avocate des affaires familiales qui lui propose son aide en cas de besoin. Izzie et George, qui se racontent des anecdotes personnelles, surprennent une partie de la conversation de Derek et de l'avocate. Alex et Addison sont à nouveau en froid car Alex n'a pas pu se taire, et Finn prépare son petit déjeuner à Meredith. Enfin, Burke apprend que son violoniste de jazz préféré va subir une opération à coeur ouvert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Isaiah Washington (Dr. Preston Burke) T.R. Knight (Dr. George O'Malley) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Jeff Melman Drehbuch: Elizabeth Klaviter Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6