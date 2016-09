France 2 22:30 bis 00:33 Sonstiges Taratata 100% live 16:9 HDTV Merken Après quatre années d'absence et cinquante millions d'albums vendus, Alicia Keys est de retour avec un sixième opus, porté par le single "In Common". Dionysos, Miossec et Superbus sont eux aussi présents sur le plateau de cette version mensuelle de "Taratata", pour interpréter des extraits de leurs nouveaux albums et se lancer dans des duos surprenants. Black M offre quant à lui une version live de "La nuit porte conseil", extrait de son prochain album, et une version revisitée en duo de "Wanna Be Startin' Somethin'" de Michael Jackson. Nagui reçoit aussi pour la première fois Max Jury, pour son premier album mêlant pop, folk et country soul, mais aussi Gaspard Royant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Gäste: Gäste: Alicia Keys, Dionysos, Miossec, Superbus, Black M, Max Jury, Gaspard Royant, Hyphen Hyphen, Carmen Maria Vega, The Shin Sekaï, Jeanne Added Originaltitel: Taratata 100% live