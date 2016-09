France 2 02:55 bis 04:30 Sonstiges Cookie F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Adeline, une hôtesse de l'air, vit seule depuis qu'elle a perdu son fils et son compagnon dans un accident de voiture. Alors qu'elle rentre d'un vol épuisant, sa femme de ménage chinoise lui demande de surveiller son fils pour quelques heures. Mais les heures, puis les jours, défilent, et personne ne vient chercher l'enfant. Aidée par sa soeur Delphine, Adeline décide de prendre en charge le petit garçon, âgé de 6 ans, dont elle ne sait rien et qui ne parle pas un mot de français. A force de persévérance, elle parvient à lui arracher quelques sourires et à nouer avec lui une relation respectueuse puis pleine de tendresse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alice Taglioni (Adeline) Virginie Efira (Delphine) Mehdi Nebbou (Mathieu) Scali Delpeyrat (Cyril) Meryem Serbah (Radhija) Max Ding (Lee Yu) Philippe Lefebvre (Le copilote) Originaltitel: Cookie Regie: Léa Fazer Drehbuch: Ayelet Menahemi, Shemi Zarhin, Benoît Graffin, Léa Fazer