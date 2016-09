France 2 22:45 bis 00:09 Sonstiges Stupéfiant ! 16:9 Merken Les manières de raconter et faire vivre la culture à la télévision évoluent. "Stupéfiant !", le nouveau magazine culturel présenté par Léa Salamé, célèbre le beau, le rock, les icônes, le populaire et toutes les composantes de la culture, avec la même exigence qu'un magazine d'actualité ou d'enquête. Au programme, des grands reportages mais aussi des rubriques décalées grâce au regard de Loïc Prigent, et une interview d'une personnalité du monde de la culture et des arts, le tout mené avec un regard acéré, précis et mordant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Léa Salamé

