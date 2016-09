RTL TVI 22:20 bis 23:05 Sonstiges Les Experts: Cyber Mort vivant USA 2016 Stereo Merken Ryan et Russel sont à la recherche d'un cyber criminel qui remplit des certificats de décès pour des personnes encore en vie. Le plus troublant, c'est que parmi ces documents, figure l'annonce du décès de Michael, le mari d'Avery... Ryan en profite pour faire des confidences à Russel au sujet de sa relation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Ted Danson (D.B. Russell) Brent Sexton (Andrew Michaels) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Fred Toye Drehbuch: Andrew Karlsruher, Scotty McKnight, Craig S. O'Neill Musik: Ben Decter