puls 4 13:10 bis 14:05 Krimiserie The Mentalist Falsche Zeit, falscher Ort USA 2013 2016-10-08 04:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Amy Aquino (Judge Patricia Davis) Rhea Bailey (Amanda Shaw) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Rebecca Perry Cutter, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6