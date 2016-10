Schweiz 2 02:40 bis 03:25 Krimiserie SOKO Leipzig Preis der Wahrheit D 2007 Stereo Merken Am Morgen nach der Abiturfeier liegt der Lehrer Alexander Vogel erschossen in der Aula der Schule. Der Verdacht fällt schnell auf den gescheiterten Schüler Bastian Metz, der nicht zum Examen zugelassen wurde. Rätsel gibt aber auch das Verhalten der Abiturientin Anja Winzer auf. Sie hat die Annahme ihres Zeugnisses öffentlich verweigert und ihrem Lehrer und den Eltern Verlogenheit vorgeworfen. Die Ermittler der SOKO sind hin und her gerissen, ob sie es hier mit dem Attentat eines frustrierten Schülers oder mit einer geheimnisvollen Familientragödie zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco Girnth (Jan Maybach) Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Anne Arzenbacher (Meike Schwarz) Tyron Ricketts (Patrick Diego Grimm) Susanne Hoss (Franziska Winzer) Peter W. Bachmann (Wolfgang Winzer) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Rainer Butt Musik: Andreas Hoge