Schweiz 2 10:00 bis 10:45 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Gewohnheiten USA 2011 Dolby Digital HDTV Merken Der junge Footballer der New York Hawks, Randall Boozler, hat Probleme mit alten Gewohnheiten. Dani wird beauftragt, sich seiner anzunehmen und dafür zu sorgen, dass er wieder pünktlich zum Training erscheint. In der Zwischenzeit gerät Danis Mutter Angela unter Verdacht, vertrauliche Nachrichten ins Wettbüro getragen zu haben. Und Ray junior muss nach einem One-Night-Stand feststellen, dass ihm die Frau seiner Träume das Auto entwendet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Callie Thorne (Dani Santino) Concetta Tomei (Angela) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: John Fortenberry Drehbuch: Ildy Modrovich Kamera: William Eichler Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 6