Schweiz 2 06:00 bis 06:45 Krimiserie SOKO Leipzig Flucht aus Santo Domingo (2) D 2006 Stereo Merken Man wirft Jan vor, mit seinem Leihwagen in der Nacht einen deutschen Touristen tödlich verletzt zu haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn, und so sieht Jan nur eine Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen. Er flüchtet, um auf eigene Faust seine nächtliche Begleitung zu finden, die geheimnisvolle Emanuela. Hajo ahnt nichts von Jans Alleingang und ermittelt unterdessen in Richtung des Unfallopfers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Kriminalhauptkommissar Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Kriminaloberkommissar Jan Maybach) Melanie Marschke (Kriminaloberkommissarin Ina Zimmermann) Tyron Ricketts (Kriminalkommissar Patrick Diego Grimm) Caroline Scholze (Leni Trautzschke) Maja Maranow (Ramona Bäumler) Helmut Zierl (Georg Bäumler) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: Christian Paschmann, Tobias Schmidt Musik: Andreas Hoge, Georg Kleinebreil