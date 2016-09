ZDFinfo 03:20 bis 04:05 Dokumentation AfD - Wie aus Wut Politik wird D Stereo 16:9 Live TV Merken Der Schock seit dem Wahlsonntag sitzt tief. Die Parteienlandschaft ist erschüttert. In zwei westlichen Bundesländern gelingt der AfD der Einzug in die Landtage. In Sachsen-Anhalt wird sie mit knapp 23 Prozent sogar zweitstärkste Kraft des Landes. Die ZDFinfo-Dokumentation stellt die Frage: Wer ist diese Partei? Wer sind die handelnden Personen? Es zeigt sich, dass es große Unterschiede zwischen Ost- und West-AfD gibt. Sowohl in Rheinland Pfalz wie in Baden Württemberg kamen rechtsradikale Hardliner nicht auf vordere Listenplätze. Die Köpfe der Landesverbände Meuthen und Junge distanzierten sich von Parteichefin Petry, als diese Schüsse auf Flüchtlinge ins Gespräch brachte. Es wird deutlich, dass die AfD im Westen das rechtskonservative Erbe eines Franz Josef Strauß, eines Alfred Dregger oder eines Roland Koch antreten möchte. Kann Wut Politik machen? Die ZDFinfo-Dokumentation beobachtet und analysiert die nächsten Schritte und die Entwicklung der AfD, die sich nun im Politikalltag beweisen muss. Dazu gibt es Hintergrundinterviews mit Strategen, Neumitgliedern und Unterstützern. Eine neue rechte Kraft zwischen Konservatismus und Rechtsradikalismus scheint im Aufbruch: der Wutbürger 2.0. Und es fällt jetzt bereits auf das viele "alte Bekannte" der Pegida-Bewegung schnell ihren Platz in der AfD gefunden haben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: AfD - Wie aus Wut Politik wird