Schweiz 2 13:20 bis 14:10 Serien Brothers & Sisters Die Verlobungsparty USA 2007 Merken Kittys sträubt sich in Anbetracht des Unglücks von Sarah und Julia gegen eine Verlobungsfeier. Sie fürchtet sich davor, ihrer Mutter Nora zu sagen, dass sie zu Robert McCallister ziehen wird. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen Tochter und Mutter, die zudem schier Unerträgliches zu verdauen hat: Justin will richtig Abschied von ihr nehmen, wohlwissend dass er im Krieg sterben könnte. Als er gar gezwungen wird, zwei Tage früher als geplant abzureisen, verheimlicht er dies seiner Familie. Trotz allem obsiegt die Festfreude der Familie, und so kommt es zur grossen Verlobungsparty, für deren Organisation sich Kevin und Robs homosexueller Bruder Jason zusammenraufen. Beim Einmarsch der zahlreichen Familienmitglieder des wohlkontrollierten Verlobten verschlägt es den Walkers jedoch fast die Sprache: Eine ungenierte Bande von farbenfrohen Individuen besetzt das Festzelt, wie sie selbst die partyerprobten Gastgeber nie zuvor gesehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Thomas Walker) Rachel Griffiths (Sarah Walker Whedon) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Sally Field (Nora Holden Walker) Patricia Wettig (Holly Harper) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Ken Olin Drehbuch: Jon Robin Baitz, Greg Berlanti Kamera: Thomas Yatsko Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12