RTL 9 16:25 bis 18:00 Sonstiges Un oeil sur mon mari CDN, USA 2007 Merken Leeza Mitchell, critique gastronomique réputée, a de plus en plus de doutes quant à la fidélité de son époux depuis dix ans, Trey. Elle le soupçonne d'être l'amant de Jeanette, une ancienne petite-amie avec laquelle il est collabore depuis deux mois. Leeza confie ses angoisses à son amie Sacha qui lui conseille alors de s'adresser à un détective privé. Après quelques hésitations, la jeune femme se résoud à cette extrémité. Elle sélectionne un certain Ethan Woods dans l'annuaire et lui expose son problème. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Krista Morin (Charli) Al Sapienza (Ethan Woods) Thomas Calabro (Trey Mitchell) Paula Trickey (Leeza) Cynthia Preston (Jeanette) Felix Pennell (Dylan) Cary Lawrence (Sacha) Originaltitel: 'Til Lies Do Us Part Regie: Robert Malenfant Drehbuch: Ken Sanders, Christine Conradt, David DeCrane Musik: Richard Bowers