RTL 9 15:35 bis 16:25 Krimiserie Mick Brisgau Le cadeau d'un père D 2012 Monika Rietz, jeune-mère de Paula, chercheuse dans un institut pharmaceutique est retrouvée morte par son mari. Mick et Andréas comprennent vite que la scène du crime a été maquillée en cambriolage qui aurait dégénéré? Le désespoir du mari, si attaché à Lola " son trésor " de neuf ans, est très vif. Surtout que Paula est à l'hôpital depuis un accident de voiture qu'elle et sa mère avaient subi quelques jours plus tôt. Mick et Andréas pataugent, mais finissent par découvrir que Monika Rietz, avait eu la responsabilité des tests de tolérance pour un nouveau médicament destiné à améliorer les compétences sportives? qui, une fois sur le marché, avait provoqué de très fortes réactions allergiques chez certains consommateurs. Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Oliver Mommsen (Markus Rietz) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Christoph Wortberg Kamera: Stephan Wagner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12