RTL 9 13:10 bis 14:45 Sonstiges La vengeance du passé CDN, USA 2006 Une styliste retourne dans sa ville natale à l'occasion des funérailles d'un ami d'enfance qui s'est récemment suicidé. Là, elle retrouve tous ses anciens amis et notamment son amour d'enfance. Alors qu'elle se retrouve face à son passé, celle-ci apprend un secret qui la mène à se poser des questions sur différents meurtres perpétrés dans cette région. Schauspieler: Julie Benz (Maggie) Chris Kramer (Harry) Venus Terzo (Joan) Paula Costain (Susan Jennings) Adrianne Richards (Emily) Kent McQuaid (Rob West) Peter Michael Dillon (Bill McDougal) Originaltitel: Circle of Friends Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Joyce Heft Brotman Musik: Vincent Rehel, Martin Roy