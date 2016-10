Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended Live vom musikprotokoll 2016 u.a. mit dem Renald Deppe Trio Live Merken "Über die Verschiebung kultureller Kartografien" heißt es im Untertitel zum steirischen herbst 2016. Die persönliche künstlerische Kartografie des Renald Deppe war immer schon schön verschoben - aufgrund seiner exzeptionellen, explorativen Energie, die stets in verschiedenste Richtungen drängt. Dies manifestiert sich zum Beispiel darin, dass Renald Deppe seit den 1970er-Jahren regelmäßig den Iran bereist und einen regen Austausch mit zeitgenössischen Musikschaffenden dieses scheinbar so abgeschlossenen Landes pflegt. Der 1987 in Teheran geborene Komponist und Elektronikmusiker Hassan Zanjirani Farahani ist inzwischen einer der bevorzugten künstlerischen Partner von Renald Deppe. Da dieser als Saxofonist, Klarinettist, Lehrer, Denker, Autor, Künstler, Musiker, Reisender, Zeichner, Veranstalter, Improvisierender, Komponierender und Konzipierender stets von Forschungstrieb und Neugier bewegt wird, sind es oft Musikerinnen und Musiker jüngerer Generationen, die er zu Kollaborationen lädt. So ist die Triokonstellation beim musikprotokoll eine Premiere: Zu Deppe und Farahani gesellt sich der Kontrabassist Manu Mayr. Renald Deppe wird also ein weiteres Mal künstlerisches Neuland vermessen, Stör- und Nebengeräuschkalligrafie inklusive. Wir werden im "Zeit-Ton extended" dieses Konzert live vom musikprotokoll 2016 übertragen, danach werden die Musiker zu einem Gespräch bei uns im Studio vorbeischauen. Außerdem auf dem Programm: Konzertausschnitte vom ersten Festivaltag, der auch dieses Jahr wieder ganz im Zeichen der Plattform Shape des Festivalnetzwerkes ICAS stand, die vom musikprotokoll mitbegründet wurde, - mit Performances von Gil Delindro, Susanna Gartmayer und Brigitta Bödenauer sowie dem Andi Stecher Trio. Inmitten dieser gab es noch ein weiteres besonderes musikprotokoll-Debüt zu erleben, jenes von Blixa Bargeld. In Google-Kalender eintragen