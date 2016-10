Österreich 1 19:30 bis 22:00 Sonstiges musikprotokoll 2016 Size Does Matter: Un Concert Grandiose Live Merken Ein Gipfeltreffen: Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien begegnet dem Klangforum Wien. Ein Orchester und ein Solistenensemble, die beiden wichtigsten Klangkörper für zeitgenössische Musik in Österreich - das RSO Wien und das Klangforum Wien - gemeinsam auf einer Bühne. Diese extrem exquisite Konstellation ermöglicht den Weg zu einem künstlerischen Gipfeltreffen klassischer europäischer Moderne des frühen 21. Jahrhunderts. Alle Möglichkeiten eines gesamtorchestralen Klangsinns, kombiniert mit allen Möglichkeiten der Feinheiten eines ensemblehaften Solistenkollektivs, bieten die Voraussetzung zu exzellenter neuer Musik und letztlich zu einem neuen Genre extrem intensiver Auseinandersetzung mit sowohl europäischer Musik(vor)geschichte als auch zu (er)findender Musik des beginnenden 21. Jahrhunderts. Die türkische Komponistin Zeynep Gedizlioglu wurde mit einem zeitgenössischen "Concerto Grosso" beauftragt, das beim musikprotokoll unter der Leitung von Johannes Kalitzke zur Uraufführung kommt. Ihr neues Stück ist ein Kompositionsauftrag von Radio Österreich 1 und ORF musikprotokoll. Auch der Slowene Vito ?uraj nimmt die Herausforderung an, ein Stück für zwei grandiose Klangkörper zu erfinden. Sein Werk für Ensemble und Orchester verspricht dementsprechend ganzkörperliches Klangerleben ist zum ersten Mal in Österreich zu hören. In Google-Kalender eintragen