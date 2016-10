Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Hübsche Songs und weniger hübsche Urheberrechtsverletzungen (4) Merken Ob bewusst oder unbewusst, ob aus Mangel an eigenen Ideen oder als Hommage - in der Musik kann man vieles klauen, nicht nur Melodien, sondern auch Akkordfolgen oder Riffs, ganze Songstrukturen oder einfach nur einen "speziellen Sound". Der vierte Teil dieser Serie in Apropos Musik ist ganz der britischen Band Led Zeppelin gewidmet. Sie waren wahre Meister im Verwursten bereits existierender (Blues-)Songs und packten diese oft in großartige neue musikalische Gewänder. Da sie aber gern darauf "vergaßen", auch die ursprünglichen Autoren zu nennen, mussten das eben andere für sie tun? In Google-Kalender eintragen