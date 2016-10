Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei VW: transparent ohne Tweed Merken Spätestens seit den BBC Proms 2012 ist der in England geborene Andrew Manze DER Vaughan Williams Dirigent. Damals hat Manze Publikum und Kritik mit den Sinfonien 4, 5 und 6 zu begeistern gewusst - an einem Abend. Mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra legt er nun die erste von insgesamt vier CDs mit allen 9 Sinfonien vor. Zu viele Vorgänger(gesamt)aufnahmen haben aus Vaughan Williams einen Nachfahren der deutschen Romantik zu machen versucht. Dass der 35-jährige, in England bereits erfolgreiche, Komponist Dr. (der Musik) Ralph Vaughan Williams 1908 nicht den Weg zum drei Jahre jüngeren Ravel gescheut hatte, um "sich ein wenig französischen Schliff zu holen", kann man der 2. Sinfonie schon anhören, die man getrost als Porträt eines in Paris geschulten Londoners bezeichnen kann. Dass Manze sich zunächst als Spezialist "alter Musik" ("early music" im Englischen), der ja mit Ton Koopman, The Academy of Ancient Music und The English Concert gearbeitet hat, etablierte, merkt man dem immer schlanken und fein ausbalancierten Orchesterklang an, was nicht verhindert, dass die Streicher mit satter Wärme überraschen, das gesamte Orchester farbenprächtig funkeln und schillern darf. Die eigentliche Entdeckung sollte die 8. Sinfonie sein, das Werk eines knapp über 80-Jährigen. Das Werk ist zwar "für ein Schubertorchester gesetzt", verlangt aber "a large supply of percussion, including all the 'phones and 'spiels known to the composer", wie Vaughan Williams schrieb. Orchester, Dirigent und Tonmeister legen hier schlicht wunderbare Aufnahmen vor, die die Frage unmöglich machen sollten, ob "denn dieser Vaughan Williams außer der Tallis-Fantasia und The Lark Ascending noch etwas" geschrieben habe. Spätestens 2019, dem Jahr, für welches der Abschluss des "VW-Projekts" angepeilt ist, sollte sich diese Frage in "Kontinentaleuropa" erübrigen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Kislinger