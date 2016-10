Österreich 1 11:40 bis 11:57 Sonstiges Beispiele Literarische Neuerscheinungen aus Österreich Brita Steinwendtner: "Der Welt entlang. Vom Zauber der Dichterlandschaften" Merken In 18 literarischen Porträts setzt Brita Steinwendtner Landschafts- und Lebensgeschichten von Dichterinnen und Dichtern auf erhellende Weise mit deren Werken in Verbindung. Eine Reise im Realen und im Reich der Fantasie, die Vertrautes und Fremdes in ein neues Licht rückt. Das Buch ermöglicht das Eintauchen in die Dichterlandschaften von (u.a.) Ilija Trojanow, Friederike Mayröcker, Adolf Muschg oder Martin Pollack. In Google-Kalender eintragen