Der Erbe einer Uranmine landet auf der Flucht vor der berüchtigten "Bonanza-Bande" in dem idyllischen Ort Waldstein. Dort hält man ihn für den erwarteten neuen Schuldirektor. Er wiederum vermutet in der Nichte des noch amtierenden Schulleiters eine Komplizin des Gangsterbosses der 'Bonanza-Bande'. Trotz dieser Verwechslungen kommt die Liebe aber nicht zu kurz. In Google-Kalender eintragen