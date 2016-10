ORF 1 15:50 bis 16:15 Comedyserie New Girl Heuern und Feuern USA 2014 2016-10-08 05:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Für den arbeitslosen Coach scheint sich ein Licht am Horizont aufzutun, als es Jess gelingt, ihn als Volleyballtrainer in ihrer Schule unterzubringen. Obwohl Coach eine gute Figur in seinem neuen Job macht, muss ihn Jess gleich wieder feuern. Derweil übernimmt Nick bereitwillig Schmidts Vertretung, als dieser überraschend auf Schadenersatz geklagt wird. Gegenüber Schmidt behauptet Nick, nichts von seinem Jusstudium vergessen zu haben. Eine erste Nagelprobe straft ihn allerdings Lügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zooey Deschanel (Jessica Day) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Hannah Simone (Cece) Damon Wayans jr. (Coach) Ben Falcone (Mike) Originaltitel: New Girl Regie: Steve Welch Drehbuch: Sophia Lear Musik: Ludwig Göransson Altersempfehlung: ab 6