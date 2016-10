Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Weidmannsheil Die Jagd. Von der Trophäenjagd zur Ökojagd / Die Wildschweine kommen. Sauereien in Stadt und Flur / Das Kalenderblatt 07.10.1952: Tom Neale lässt sich auf unbewohnter Insel aussetzen. Von Rainer Firmbach Merken Die Jagd - Von der Trophäenjagd zur Ökojagd. Autorin: Christiane Seiler. Die Jagd ist eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Im Lauf der Jahrhunderte entwickelte sie sich zu einem Privileg des Adels und einem Lieblingssport der Mächtigen. Im Jagdrevier Schorfheide bei Berlin jagten nacheinander Kaiser Wilhelm, der Reichspräsident Friedrich Ebert, Hermann Göring und Erich Honecker. Fotos zeigen die jeweiligen Machthaber vor langen Strecken aus Hirschen mit beeindruckenden Geweihen. Jagdtrophäen waren ein Ausweis echter Männlichkeit. Kein Wunder, dass Jagd und Jäger nicht überall im besten Ruf standen und Wilderer wie der bayrische Jäger Jennerwein das Zeug zu Volkshelden hatten. Seit einigen Jahren aber ist Bewegung ins Jagdhandwerk gekommen. Allgemein wächst das Bewusstsein dafür, dass Jagd für das ökologische Gleichgewicht nötig ist, vor allem seit Raubtiere in freier Natur fehlen. Und in den Debatten um über einen ethischen Fleischkonsum kommt das Wildbret zu neuen Ehren. In Google-Kalender eintragen

