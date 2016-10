Nick 03:50 bis 04:10 Jugendserie Zoey 101 Folge: 23 Quinns Alpaka USA 2006 Merken Quinns Alpaka Otis ist krank. Das Tier verzehrt sich aus lauter Sehnsucht nach ihr und steckt vermutlich mitten in einer Depression. Als Quinn davon erfährt, wird sie selbst schwermütig. Nichts kann sie aufheitern, doch dann gelingt es Zoey, Otis für ein Wochenende an die PCA zu holen. Derweil machen Chase, Logan und Michael eine Wette: Wer schafft es am längsten, kein S auszusprechen? Vor allem Michaels Sieg ist in Gefahr. Schließlich heißt sein Schwarm ausgerechnet Vanessa! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Michael Grossman Drehbuch: Dan Schneider, Eric Friedman Musik: Michael Corcoran