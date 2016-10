Nick 19:40 bis 20:10 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Meister-Ding USA 2015 Merken CJ, Fenwick und Crispo lauschen fasziniert einer Mitschülerin, die eine wahre Meisterin auf der Geige ist. Was sie auf die Idee zu ihrem nächsten Ding bringt: Meister in irgendwas zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claire Carmouche (Sculpture Student) Henry Dittman (Mr. Martin) Nicholas Furu (Dale Stubbs) Cydney Hansen (Gorgeous Girl / Student) Jade Holden (Orchestra / Jade Holden) Alex Hooper (Dojo Dave) Owen Joyner (Crispo Powers) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Nathan Knetchel, Stewart Schill Drehbuch: Stewart Schill