SWR 2 23:03 bis 00:00 Jazz NOWJazz On the Edge (8). Auf sich geworfen oder im Großen Ganzen. Solo und Großensembles in der improvisierten Musik Merken Freie Improvisation ist musikalische Interaktion in Echtzeit. Analyse des Gehörten und Reaktion finden in Sekundenbruchteilen statt, wenn auch zeitbedingt nicht immer bewusst. Musikalische Kommunikation wird Improvisation oft auch genannt. Doch was passiert, wenn keiner da ist? Kein mitimprovisierendes Gegenüber? Wenn man alleine auf der Bühne steht - oder im Proberaum - und improvisiert? Oder aber wenn viele Improvisierende gemeinsam agieren? Ändert sich die Musik? Worin unterscheidet sich das unbegleitete solistische Improvisieren vom Improvisieren in Kleingruppen? Worin das Spiel in Großensembles und Improvisationsorchestern? In Google-Kalender eintragen