Hüttenberger Reiftanz A 2016

Im ehemaligen Bergbauort Hüttenberg im Kärntner Görtschitztal findet alle drei Jahre der "Reiftanz" statt. Es ist einer der ältesten, vollständig erhaltenen Männer-Kettentänze Europas und wurde 1608 erstmals urkundlich erwähnt. Nach der Schließung des Bergbaus 1978 bekam der Brauch eine neue Bedeutung. Für ehemalige Bergleute entstehen Erinnerungen an die wirtschaftliche Blütezeit im Ort und die fast sprichwörtliche Kameradschaft unter den Kollegen. Heute hat keiner der 24 Reiftänzer mehr mit Bergbau zu tun, trotzdem lebt der Brauch in seiner ursprünglichen Form weiter. Das Erlebnis Österreich blickt hinter die Kulissen des Reiftanzes, lässt alte Knappen und junge Reiftänzer zu Wort kommen und zeigt die schönsten Bilder von der Aufführung am Dreifaltigkeits-Sonntag, dem 22. Mai. Gestaltung: Arnulf Prasch

Originaltitel: Erlebnis Österreich