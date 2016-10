ORF 2 03:30 bis 04:15 Talkshow Vera. Das kommt in den besten Familien vor Rausschmiss mit 58 Jahren und Neustart / Das Burn-Out aus dem Nichts / Reinigungs- und Kontrollzwang A 2016 Stereo 16:9 Merken Vera Russwurm spricht mit Menschen, die ein Problem bewältigt haben. Sei es beruflich, privat, gesundheitlich. Die Gäste erzählen, wie sie es geschafft haben, die Herausforderung ihre Lebens zu bewältigen. An ihrer Seite auch jene Personen, die geholfen haben (z.B. Arzt, Experte, Freund, Familienmitglied ). Die Kamingespräche finden vor Publikum statt und zeigen, dass es um Themen geht, die an die Öffentlichkeit dürfen und wofür sich die Betroffenen nicht verstecken müssen. Sie haben nämlich gelernt, wie sie mit ihren Schicksalen umzugehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Russwurm Gäste: Gäste: Mag. Peter Haempel, Cornelia Schäfer, Berta Lackner Originaltitel: Vera. Das kommt in den besten Familien vor