ORF 2 20:15 bis 21:50 Krimi Mordkommission Istanbul - Das Ende des Alp Atakan D 2014 2016-10-08 00:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Mord an einem modernen Fernsehhelden erregt die Istanbuler Öffentlichkeit. Der Mann wurde kurz vor der Premiere seiner neuen Serie medienwirksam ermordet. Kommissar Mehmet Özakin muss sich durch ein Dickicht aus Lügen, Eitelkeiten und Machtgier kämpfen, ehe er den Täter überführen kann. In der Rolle der zwielichtigen Gegenspieler glänzen 'Tatort'-Ikone Ulrike Folkerts und Charakterkopf Martin Umbach. Das zurzeit bekannteste Gesicht der Türkei, Emrah Öztürk, wird vor laufender Kamera erschossen. Öztürk spielt den Titelhelden einer populären TV-Soap. Die Serie kassiert allerdings nicht nur Beifall. Wegen expliziter Sex- und Gewaltszenen liegen von konservativer Seite sogar Todesdrohungen gegen den Hauptdarsteller vor. Das Erstaunen aller ist groß, als sich herausstellt, dass nicht Öztürk selbst, sondern ein Double dem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Offenbar ließ man den Mann ins offene Messer laufen. Er wusste nichts von den lebensbedrohlichen Anfeindungen. Schauspieler: Erol Sander (Mehmet Özakin) Idil Üner (Sevim Özakin) Oscar Ortega Sánchez (Mustafa Tombul) Lesli Karavil (Dr. Ergün Kaya) Erden Alkan (Sercan Yilmaz) Martin Umbach (Emrah Öztürk / Fatih Yildirim) Ulrike Folkerts (Ebru Dede) Originaltitel: Mordkommission Istanbul Regie: Thorsten Schmidt Drehbuch: Clemens Murath Kamera: René Richter, Nathalie Wiedemann Musik: Andreas Koslik Altersempfehlung: ab 6